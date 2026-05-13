Soykırımcı İsrail, Lübnan'da 15 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Nebatiye vilayetindeki dün düzenlediği hava saldırılarında 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesini hedef alan saldırıda biri asker olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin beldesine düzenlenen saldırıda da 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Deyr Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hizbullah açıklaması

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan’ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerleri, Merkava tankları, askeri araçlar ve askeri noktaların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Hula, Bayyada, Deyr Suryan, Hırbet Menara, Teyr Harfa, Tayba, Reşaf, Nakura ve Abbad bölgelerinde İsrail ordusuna yönelik toplam 25 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah, saldırılarda İsrail ordusuna ait Merkava tankları, Hummer tipi askeri araçlar, iletişim sistemleri ile İHA sinyali karıştırma sisteminin roket, topçu atışı ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını aktardı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.