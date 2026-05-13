Gözler Trump-Şi görüşmesinde

Çin’in başkenti Pekin, dünya siyasetinin ve ekonomisinin geleceğini şekillendirecek tarihi bir zirveye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gerçekleştireceği görüşme, 2017’den bu yana bir ABD Başkanı’nın Çin’e yaptığı ilk ziyaret olması yönüyle büyük önem taşıyor.

ABD-İran gerilimi masada

Görüşmenin en sıcak başlıklarından birini, son dönemde tırmanan ABD-İran gerilimi oluşturuyor. Trump’ın daha önce "savaş" gerekçesiyle ertelediği zirve öncesinde, İran meselesini belirli bir noktaya getirmeyi planladığı ancak bölgedeki belirsizliklerin devam ettiği ifade ediliyor. Uzayan gerilimin ekonomik faturası ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler, her iki lideri de çözüm arayışına iten unsurlar olarak öne çıkıyor. Enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar nedeniyle Pekin yönetiminin de bölgedeki istikrarsızlığa dair hassasiyetini dile getirmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, mevkidaşı Şi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "İkimiz de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Harika geçecek." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, gergin geçen diplomatik sürecin ardından zirveye dair yapıcı bir beklenti oluşturdu.

Tayvan ve "silah satışı" jesti

Yıllardır iki ülke arasındaki en hassas konulardan biri olan Tayvan meselesi, yarınki görüşmenin de merkezinde yer alacak. Pekin yönetiminin, Washington’dan Tayvan’a yönelik desteğini azaltmasını talep edeceği öngörülüyor. Bu noktada, Trump yönetiminin Tayvan’a yönelik silah satış paketlerinde kısıtlamaya gitme sinyalleri vermesi, görüşme öncesi önemli bir diplomatik jest olarak değerlendiriliyor.

Ticaret savaşları ve küresel rekabet

ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Çin’in ihracat pazarını çeşitlendirme çabaları, zirvenin ekonomi ayağını oluşturacak. ABD’nin gümrük politikalarıyla ülkeleri baskı altına aldığı bir dönemde, uzmanlar bu görüşmeden çıkacak kararların küresel ticaretin kurallarını yeniden belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Tarihi zirveden çıkacak sonuçların, sadece iki ülke ilişkilerini değil, küresel güvenlik ve ekonomi politikalarını da uzun vadede etkilemesi bekleniyor.