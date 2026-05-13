Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 13.05.2026 05:04

Trump Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump, sosyal medya hesabından Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

Trump Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump’tan yine çok tartışma oluşturacak bir paylaşım geldi.

Trump, Ocak Ayı’nda yaptığı operasyonla yönetimini değiştirdiği Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

Beyaz Saray'ın X hesabı da bu gönderiyi yeniden paylaştı.

 

51. eyalet paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Trump, Venezuela'ya imada bulunarak, "Seni istiyorum" ifadesine yer verdi.

Rubio Maduro'nun eşofmanının aynısını giydi

Trump’ın bu paylaşımları yaptığı sırada, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Trump'ın uçağında Maduro’nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanın aynısını giydiği görüntü de paylaşıldı.

 

Fox News daha önce Trump’ın "Venezuela'yı 51. eyalet haline getirecek bir süreci başlatma konusunda ciddiyim." dediğini paylaşmıştı.  

ETİKETLER
Donald Trump ABD Venezuela
Sıradaki Haber
Trump'tan ABD medyasına İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor
05:53
Enflasyon raporu yarın açıklanacak
03:43
Bartın'da şiddetli fırtına: Çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
01:41
Türk devletleri yapay zekaya ve ekonomik iş birliğine odaklandı
01:34
Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
00:51
Kazak şair Olcas Süleymenov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Samsun'u sel vurdu
Samsun'u sel vurdu
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ