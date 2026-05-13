Trump Venezuela’yı ABD'nin 51'inci eyaleti olarak gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump’tan yine çok tartışma oluşturacak bir paylaşım geldi.

Trump, Ocak Ayı’nda yaptığı operasyonla yönetimini değiştirdiği Venezuela’yı ABD’nin 51'inci eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

Beyaz Saray'ın X hesabı da bu gönderiyi yeniden paylaştı.

51. eyalet paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Trump, Venezuela'ya imada bulunarak, "Seni istiyorum" ifadesine yer verdi.

Rubio Maduro'nun eşofmanının aynısını giydi

Trump’ın bu paylaşımları yaptığı sırada, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Trump'ın uçağında Maduro’nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanın aynısını giydiği görüntü de paylaşıldı.

Fox News daha önce Trump’ın "Venezuela'yı 51. eyalet haline getirecek bir süreci başlatma konusunda ciddiyim." dediğini paylaşmıştı.