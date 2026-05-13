ABD-İran arasında diplomasi tıkandı mı?

ABD Başkanı Trump, Çin seyahati öncesinde yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik baskıların artarak devam edeceğini belirterek, önceliğinin ABD halkının mali durumu değil, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki İran-ABD gerilimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetimine yönelik uygulanan ablukanın kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

"Mali durum değil, güvenlik öncelikli"

Bir gazetecinin, "ABD’deki mevcut mali durumun ve ekonomik tablonun, İran ile bir anlaşma yapılması noktasında motive edici olup olmadığı" sorusuna net bir yanıt veren Trump, "Amerikalıların mali durumunu hiç düşünmüyorum. Beni motive eden tek bir şey var: İran nükleer silaha sahip olamaz. Bu baskı kısa sürede sona ermeyecek, ablukamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Enflasyon itirafı

ABD’de son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamları ve artan benzin fiyatları üzerinden politikalarının eleştirilmesi üzerine Trump, dikkat çeken bir tespitte bulundu. Göreve geldiği dönemdeki rakamları hatırlatan Trump, "Politikalarım inanılmaz derecede işe yarıyor. İran ile bu süreç başlamadan hemen önce enflasyon yüzde 1,7 seviyesindeydi." diyerek, yürütülen stratejinin ABD ekonomisi üzerindeki etkisini dolaylı olarak kabul etti.

Çin ziyareti ve Hürmüz Boğazı mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede İran konusunun da gündeme gelebileceğini belirten Trump, ancak Çin ile konuşulacak "çok daha büyük ve önemli meseleler" olduğunu ifade etti. İran’a yönelik ekonomik ablukanın sonuç vermeye başladığını savunan Trump, petrol akışı ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin, "Öyle bir petrol akışı olacak ki daha önce hiç görmediniz. Bu süreç her halükarda bizim için çok iyi sonuçlanacak." diyerek bölgedeki kontrolü ellerinde tutma sinyali verdi.

Pentagon’dan "Balyoz" Planı iddiası

Öte yandan, Amerikan medyasında (NBC) yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan iddiaya göre, Pentagon’un olası bir ateşkes ihlali durumunda İran’a yönelik operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. "Balyoz" (Sledgehammer) adı verilen bu yeni planın, operasyonun adını değiştirerek yasal süreci (60 günlük süre sınırı) yeniden başlatma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Washington’daki hukuk uzmanları ise sadece isim değişikliğiyle yeni bir operasyon sürecinin başlatılamayacağı görüşünde birleşiyor.

Trump yönetiminin İran’a yönelik bu sert tutumunun, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD iç siyasetinde ve uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.