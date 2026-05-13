Meteoroloji'den 3 ayrı uyarı: Sağanak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere yarın, Marmara'nın doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir hatta "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Ankara’da 18, İstanbul’da 19, İzmir’de 23 derece civarında seyretmesi beklenirken; rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgarın İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde fırtına şeklinde esmesi, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Cuma günü yağışlar doğuya kayıyor

Cuma günü itibarıyla yağışlı sistemin batı bölgelerini terk ederek iç ve doğu kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde "kuvvetli yağış" uyarısı devam ederken, Marmara ve Ege bölgelerinde havanın parçalı bulutluya döneceği tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde düşüş

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde önemli ölçüde düşüş yaşanacak. Görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilecek toz taşınımının, özellikle perşembe günü en yoğun seviyeye ulaşması bekleniyor.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek hava kirliliğine karşı hassas grupların dışarı çıkarken maske kullanımı gibi önlemler alması tavsiye edildi.