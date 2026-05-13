İngiltere'den Hürmüz Boğazı için dev savunma sözü

Savunma Bakanı John Healey, salı günü düzenlenen sanal savunma bakanları zirvesinde paketin ayrıntılarını duyurdu. Destek kapsamında deniz mayınlarını tespit edip temizleyecek otonom sistemler, insansız deniz araçları ve hava devriyeleri için Typhoon jetleri yer alacak.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı stratejik bir su yolu olarak biliniyor. İran'ın bölgedeki kontrolü ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası nedeniyle küresel enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Savunma kapasitesi güçlendiriliyor

Savunma Bakanlığı, İngiltere ve Fransa tarafından geçen ay duyurulan çok uluslu misyonun tamamen savunma amaçlı olduğunu ve ticari taşımacılıkta güveni yeniden tesis etmeyi hedeflediğini bildirdi. Bu kapsamda mayın avlama dronları ve anti-dron sistemleri için 115 milyon sterlinlik yeni bir fon ayrıldı.

Halihazırda bölgeye doğru yolda olan hava savunma muhribi HMS Dragon'un Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için her türlü göreve hazır olacağı, RFA Lyme Bay gemisinin ise operasyonlar için gerekli yeni ekipmanlarla güncellenmeye devam ettiği aktarıldı.

İç siyasette Starmer'a destek

Savunma Bakanı Healey, bu duyuruyu yaparken liderlik tartışmalarıyla gündemde olan Başbakan Keir Starmer'a desteğini de yineledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Healey, İngiltere'nin odağının küresel güvenlik krizleri ve ekonomik zorluklar olması gerektiğini vurguladı.

Başbakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise bakanların öncelikli hedefinin uluslararası taşımacılığın yeniden başlaması için Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması olduğu ifade edildi. Starmer'ın daha önce belirttiği gibi, Birleşik Krallık'ın doğrudan bir çatışmanın içine çekilmeyeceği ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı desteklemeyeceği yönündeki tutumu ise geçerliliğini koruyor.