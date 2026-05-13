Ekonomi
AA 13.05.2026 09:38

Gram altın güne düşüşle başladı

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 875 liradan işlem görüyor.

Gram altın güne düşüşle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 879 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 6 bin 875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 960 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 4 bin 708 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koyması varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkartıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verisi de küresel piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Hindistan'ın ithalatı sınırlamak ve rupiyi desteklemek için altın ve gümüşe uygulanan ithalat vergilerini yüzde 6'dan yüzde 15'e çıkarmasının da altın fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Diğer taraftan Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlar bugün altındaki düşüş eğiliminin sınırlı kalmasına neden oluyor.

