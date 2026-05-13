Gündem
TRT Haber 13.05.2026 12:57

New York’ta 43. Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15- 16 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

1981 yılında ABD’de, Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü’nün bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinliklerin, 15 Mayıs 2026’da Wall Street Bowling Green Park’ta düzenlenecek bayrak çekme töreniyle başlaması bekleniyor.

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü Millî Savunma Bakanlığına bağlı Mehter Takımı tarafından Türk marşlarının icra edilmesi, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından ise Türk kültürünün zenginliğini ve dinamizmini yansıtan bir gösteri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Festival programı çerçevesinde ayrıca Madison Square Park’ta Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından birinin sahne alacağı bir konser düzenlenmesi öngörülüyor.

Türk Günü Yürüyüşü, Türk-Amerikan toplumunun ABD’deki varlığını ve kültürel birikimini yansıtan en güçlü geleneklerden biri olarak önemini koruyor.

ABD İletişim Başkanlığı
