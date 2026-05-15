Dünya
AA 15.05.2026 10:04

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan hayatını kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yaptıkları esnada kaza geçiren 5 İtalyan turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfetmeye çalışan 5 kişilik İtalyan grubun tüplü dalış esnasında kaza geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirtti.

Haberde, ekibin tekneden atladıktan sonra bir daha görülmemesi üzerine yerel birimlere haber verildiği aktarıldı.

İtalyan basını da olaydan sonra ilk aşamada 1 kişinin cesedinin çıkarıldığını, diğer 4'ünün de çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu olayın, ülkedeki en kötü dalış kazalarından biri olduğu kaydedildi.

Cenova Üniversitesinden yapılan açıklamada, kurbanlardan birinin deniz biyolojisi profesörü, kızı ve 2 genç araştırma görevlisi olduğu belirtildi.

