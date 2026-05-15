AA 15.05.2026 10:36

İnşaat üretim endeksi yıllık bazda azaldı

İnşaat üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azalış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi yıllık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azalış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 3,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretim endeksi, martta aylık bazda ise yüzde 4,5 azaldı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 5,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,4 azalış gösterdi.

