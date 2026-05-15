8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bölge genelinde yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları için öğle saati uyarısı

Doğu Karadeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.