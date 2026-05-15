102 milyon liralık dolandırıcılık ağına darbe: 78 zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 78 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlıların, savcılık sorguları sürüyor.

29 ilde eş zamanlı operasyon

İnternet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Mayıs'ta Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmış, olayla ilgili 2 kişinin de başka dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu belirlenmişti.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, firari 4 şüpheli ise sonraki günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Banka hesaplarında 102,5 milyon liralık hareketlilik

Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.