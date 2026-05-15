AA 15.05.2026 12:27

Türkiye'de nisanda 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi

Türkiye genelinde nisan ayında büyük çoğunluğu yağış ve sel olmak üzere 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre, ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda ilkbaharla birlikte etkisini artıran yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.

Büyük bölümü yağış ve sel

Geçen ay kayıtlara geçen 148 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 60 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

Nisan ayında meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu ve heyelan 25'er vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunları 17 olayla fırtına izledi.

Ülke genelinde aynı dönemde 7 kuvvetli kar, 4 yıldırım düşmesi, 4 don, 4 çığ ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti.

Veriler, mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli yağışların meteorolojik afet riskini artırdığını ortaya koydu.

