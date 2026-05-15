SRC Kurye Belgesi alma süresi uzatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde, motokuryelere yönelik gerçekleştirilecek düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikte 15 Mayıs 2025'te yapılan değişiklikle kurye işletmeciliği faaliyetlerinin ilk kez tanımlandığını anımsatan Uraloğlu, "Düzenleme kapsamında kuryenin tanımı, kurye gönderisinin kapsamı, taşınabilecek gönderi miktarı ile kuryelerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi. Kuryelerin herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeleri de yürürlüğe aldık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC Kurye Belgesi'nin zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Bu belge için 1 yıllık geçiş süreci tanıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor."

"103 binin üzerinde kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi"

Uraloğlu, kurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim imkanı sağlandığını da hatırlattı.

Son bir yılda sektörde önemli bir kayıtlılık artışı yaşandığına dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendik. Söz konusu yetki belgelerine toplam 106 bin 77 taşıt kaydedildi. Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayımız 100 bin 876'ya ulaştı."

Uraloğlu, kullanılan taşıtların 91 bin 777'sinin motosiklet, 5 bin 710'unun motorlu bisiklet, 8 bin 325'inin kamyonet ve 265'inin otomobil olduğunu bildirdi.

En fazla yetki belgesi İstanbul için düzenlendi

Taşıt yaş ortalamasının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 3,6 yaş ile en yüksek seviyede olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"En düşük taşıt yaş ortalaması 3 yaş ile Akdeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Ayrıca kullanılan taşıtların yüzde 85,7'si 5 yaşından küçük. Yetki belgelerinin bölgesel dağılımına bakıldığında ise en fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Marmara Bölgemizde 54 bin 230 adet yetki belgesi düzenlendi, bu yetki belgelerinde 55 bin 578 taşıt kayıt altına alındı. En fazla yetki belgesinin düzenlendiği ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa. En az yetki belgesinin bulunduğu il Tunceli."