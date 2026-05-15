Ekonomi
AA 15.05.2026 13:11

İstanbul ve Sabiha Gökçen, Avrupa'da yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) raporuna göre, Avrupa'da mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu.

İstanbul ve Sabiha Gökçen, Avrupa'da yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu

ACI EUROPE tarafından 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı.

Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyürken, İstanbul'daki havalimanları bu büyümenin öncüleri arasında yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'daki 40 milyon üzeri majör havalimanları arasında mart ayında bir önceki yıla göre yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yolcu sayısını yüzde 7,2 yükselterek Avrupa'da en çok yolcu sayısını artıran ikinci havalimanı oldu.

İstanbul'daki havalimanlarını, Avrupa'nın diğer önemli meydanları Londra LHR yüzde 6,9, Barselona BCN yüzde 5,4 ve Madrid MAD yüzde 4,2 trafik artış oranıyla takip etti.

