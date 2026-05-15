TMO'dan tarımda bereketli bir sezon bekliyor

"Merkez ve Taşra Teşkilatı 2026 Hasat Öncesi Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" nedeniyle Erzincan'da bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, tarımda yeni sezon beklentilerini değerlendirdi.

Genel Müdür Güldal, Türkiye'nin güçlü bir tarımsal altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Salgınlar, savaşlar ve lojistik problemler gibi küresel krizlerde, Türkiye'nin gıda arz güvenliğinde hiçbir problem yaşamadığını ifade eden Güldal, "Raflarda bir noksanlık meydana gelmedi. Bu durum dünyanın birçok ülkesinde farklı şekilde tezahür etmişti ama çok şükür Türkiye bunu yaşamadı. Bu, tarımdaki gücümüzün ve gıdadaki hazırlığımızın bir göstergesidir. Bu anlamda kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

"Yüksek rekolte beklentisinin hazırlıklarını yapıyoruz"

Türkiye'nin bu yıl çok yağış aldığına işaret eden Güldal, şöyle konuştu:

"2026 yılı bereketli bir sezon olarak öngörülüyor. Bugüne kadarki iklimsel gelişmeler ve yağışlar, verimli bir sezon ile yüksek rekoltenin oluşacağını gösteriyor. Malum, 2023 yılında Türkiye çok önemli bir rekolteye sahip olmuştu. Bu yıl da aynı seviyede hatta bir miktar daha üzerinde bir rekolte gerçekleşmesi muhtemeldir. Biz de bunun hazırlığını yapıyoruz."

Güldal, hasat döneminin ardından ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması sürecini, piyasa dengesi ve istikrarı içerisinde yönetmeye çalıştıklarını belirterek, TMO'nun Türkiye genelinde 600'ün üzerinde bir alım noktası hazırlığı yaptığını dile getirdi.

Bu yönde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Güldal, "Bu alım noktalarında personelimiz ile ürünlerimizi teslim almak ve bedellerini ödemek bir finansal ihtiyaç doğuruyor. Bunun hazırlığını yapmak ve ödemelerini gerçekleştirmek, bir sonraki hasat dönemine kadar olan süreçte bunun tekrar Türkiye ekonomisine piyasa denge istikrarı içerisinde kazandırılması ve dönüştürülmesini yönetmek gerekiyor. Tüm arzumuz ve gayretimiz bu yönde olacaktır." ifadelerini kullandı.