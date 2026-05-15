Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2026 11:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen ⁠Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Erdoğan'ın konakladığı otelde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti."

ETİKETLER
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Bakan Kurum: İklim konusunda Türkiye ve Çin icraatla öne çıkıyor
13:12
İstanbul ve Sabiha Gökçen, Avrupa'da yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu
13:08
İlave doğum izni başvuruları için son gün
13:06
SRC Kurye Belgesi alma süresi uzatılacak
12:59
Mayıs ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
12:28
Türkiye'de nisanda 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ