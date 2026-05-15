Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.05.2026 11:24

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava ertelendi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesine karar verildi.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava ertelendi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özlem Erkan ile davalı CHP Genel Başkanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, davalı CHP avukatının dosyada yetkisizlik kararı verilmesine ilişkin dilekçe sunduğunu söyledi.

Davacı Özlem Erkan'ın avukatı İlkay Orhan, "Dava açıldıktan sonraki tarihte ortaya çıkan soruşturmalar sonucunda ifadesine başvurulan özellikle parti içerisinde etkin görevde bulunan kişilerin beyanları da esas alındığında, İstanbul CHP 38. İl Kongresi aynı zamanda 38. Kurultayı sırasında delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığında sakatlandığı açık şekilde ortadadır. Davamızın kabulüne karar verilsin." dedi.

CHP Genel Başkanlığı avukatı Çağlar Çağlayan da bir önceki celsedeki feri müdahale talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Çağlayan, "Celse arasında İstanbul İstinaf mahkemeleri, İstanbul İl Kongresi'ne dair başkaca açılmış davalarda verilen yetkisizlik kararlarına dair istinaf başvurularını reddetti. Haliyle istinafın son kararları İstanbul mahkemelerinin yetkisiz olduğu yönünde olduğundan yetkisizlik kararı verilmesini talep ederiz. Bunun dışında eksik hususların giderilmesini talep ederiz. Bu dosyalar Ankara'da henüz yeni esas almamıştır." ifadelerini kullandı.

Avukat Danış Akpolat da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in davaya feri müdahil olma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Mahkeme, bu talebin kabulüne karar verdi.

Akpolat, bu celsede feri müdahil olma talebinin kabul edilmesine ilişkin yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, feri müdahil vekiline beyanda bulunulması için iki haftalık süre verilmesine karar verdi.

Davalı vekilinin sunduğu dilekçelerdeki istinaf ilamlarının ilgili mahkemelerden sorulmasına hükmeden mahkeme, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 10 Temmuz'a ertelendi.

ETİKETLER
Son Dakika CHP İstanbul
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Günü" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Bakan Kurum: İklim konusunda Türkiye ve Çin icraatla öne çıkıyor
13:12
İstanbul ve Sabiha Gökçen, Avrupa'da yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu
13:08
İlave doğum izni başvuruları için son gün
13:06
SRC Kurye Belgesi alma süresi uzatılacak
12:59
Mayıs ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
12:28
Türkiye'de nisanda 148 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ