CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava ertelendi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özlem Erkan ile davalı CHP Genel Başkanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, davalı CHP avukatının dosyada yetkisizlik kararı verilmesine ilişkin dilekçe sunduğunu söyledi.

Davacı Özlem Erkan'ın avukatı İlkay Orhan, "Dava açıldıktan sonraki tarihte ortaya çıkan soruşturmalar sonucunda ifadesine başvurulan özellikle parti içerisinde etkin görevde bulunan kişilerin beyanları da esas alındığında, İstanbul CHP 38. İl Kongresi aynı zamanda 38. Kurultayı sırasında delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığında sakatlandığı açık şekilde ortadadır. Davamızın kabulüne karar verilsin." dedi.

CHP Genel Başkanlığı avukatı Çağlar Çağlayan da bir önceki celsedeki feri müdahale talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Çağlayan, "Celse arasında İstanbul İstinaf mahkemeleri, İstanbul İl Kongresi'ne dair başkaca açılmış davalarda verilen yetkisizlik kararlarına dair istinaf başvurularını reddetti. Haliyle istinafın son kararları İstanbul mahkemelerinin yetkisiz olduğu yönünde olduğundan yetkisizlik kararı verilmesini talep ederiz. Bunun dışında eksik hususların giderilmesini talep ederiz. Bu dosyalar Ankara'da henüz yeni esas almamıştır." ifadelerini kullandı.

Avukat Danış Akpolat da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in davaya feri müdahil olma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Mahkeme, bu talebin kabulüne karar verdi.

Akpolat, bu celsede feri müdahil olma talebinin kabul edilmesine ilişkin yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, feri müdahil vekiline beyanda bulunulması için iki haftalık süre verilmesine karar verdi.

Davalı vekilinin sunduğu dilekçelerdeki istinaf ilamlarının ilgili mahkemelerden sorulmasına hükmeden mahkeme, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 10 Temmuz'a ertelendi.