Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2026 10:29

22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi.

22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta "yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işleyenlere yönelik, 13 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanırken, zanlıların banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlendi.

ETİKETLER
Bahis
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka destekli denetim sistemiyle denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
11:27
CHP İstanbul İl Kongresi'nin davası ertelendi
11:28
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
11:22
Bayram otobüs biletlerine talebi artırdı
11:22
8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Günü" mesajı
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ