22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta "yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işleyenlere yönelik, 13 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanırken, zanlıların banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlendi.