Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millî sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.