Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2026 08:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'dan Türkistan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'dan Türkistan'a hareket etti

Resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Dün Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanışını birlikte yaptı.

Astana'da konaklayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a hareket etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan
Sıradaki Haber
Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik
08:28
Tokat-Çat kara yolunda heyelan meydana geldi
08:25
İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
08:59
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
08:39
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
07:04
Şişli'de iş yerinde çıkıp dış cepheye sıçrayan yangın söndürüldü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Çorum'da hortum: Evler hasar gördü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da hortum: Evler hasar gördü, 5 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ