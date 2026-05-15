Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.05.2026 08:12

İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı, 40 araca el konuldu.

İstanbul merkezli 5 ilde "change" araç operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yapılan çalışmada, "change" işlemi yapıldığı belirlenen 40 araca el konuldu.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik
08:28
Tokat-Çat kara yolunda heyelan meydana geldi
08:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'dan Türkistan'a hareket etti
08:59
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
08:39
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
07:04
Şişli'de iş yerinde çıkıp dış cepheye sıçrayan yangın söndürüldü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Çorum'da hortum: Evler hasar gördü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da hortum: Evler hasar gördü, 5 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ