Trump'ın Çin ziyareti: İlişkilerde yeni başlangıç mı, hasar kontrolü mü?

İki gün süren ziyarette tarafların, diplomatik protokollerin ötesinde daha çok özel konulara ve somut ticaret anlaşmalarına odaklandı. Görüşmelerin ardından her iki ülkenin, üzerinde mutabık kalınan konuları içeren ortak bir yazılı bildiri yayınlaması öngörülüyor.

Özellikle ABD’li teknoloji devlerinin çip ve yarı iletken üretimi için hayati önem taşıyan "rafine edilmiş nadir toprak elementleri" konusunda Çin tarafının atacağı adımlar, Washington yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, bu başlığın ticaret savaşları gölgesindeki görüşmelerin en kritik pazarlık maddelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Tayvan konusunda "çatışma" uyarısı

Zirvenin en gergin başlığını ise Tayvan meselesi oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre Çin yönetimi, Tayvan sürecinin hassasiyetle yönetilmemesi durumunda iki dev ekonomi arasında bir "çatışma" yaşanabileceği yönünde Washington’a net bir uyarıda bulundu. ABD tarafında ise bu uyarının yankıları sürerken, Tayvan’a yönelik silah desteği gibi hassas detayların görüşmelerin ilerleyen saatlerinde ele alınması bekleniyor.

Enerji güvenliği ve Hürmüz Boğazı denklemi

Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki blokajın kaldırılması da zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi. ABD yönetimi, Çin’in enerji ihtiyacını gerekçe göstererek İran üzerinde baskı kurmasını umuyor. Ancak Washington’daki genel kanaat, Çin’in elindeki "nadir toprak elementleri" kartını masaya sürerek Hürmüz Boğazı meselesini bir pazarlık unsuru olarak kullanacağı yönünde.

İlişkilerde "yeni aşlangıç" mı, "hasar kontrolü" mü?

Ziyareti değerlendiren uzmanlar, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir sayfa" açmaktan ziyade, mevcut gerginliğin daha da tırmanmasını önlemeye yönelik stratejik bir "hasar kontrolü" adımı olduğunu ifade ediyor.

Görüşmelerde bazı kritik konularda ucu açık açıklamaların gelmesi ve net bir yol haritası belirlenememesi, bölgesel belirsizliklerin bir süre daha devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Zirvenin sonunda yayınlanacak yazılı bildiriyle, ticaret ve ekonomi alanındaki somut kazanımların netleşmesi bekleniyor.