AA 15.05.2026 03:21

Trump: Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini "başarılarından dolayı" tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Pekin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin "ABD'yi gerileyen bir ülke" olarak tanımlarken Joe Biden dönemine atıfta bulunduğunu iddia ederek, Çinli mevkidaşının kendisini "başarıları dolayısıyla" tebrik ettiğini belirtti.

Şi'nin Biden dönemi konusunda "haklı" olduğunu savunan Trump, bu dönemde Amerikan ekonomisinin, siyasetinin ve toplumsal yapısının zayıfladığını ileri sürerek, kendi başkanlığıyla birlikte tüm bu alanlarda "atılımlar yaptıklarını" kaydetti.

Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da "askeri olarak zaferler kazandıklarını" iddia eden ABD Başkanı, İran'ı askeri açıdan "yok etmeye" devam edeceklerini belirtti.

Trump, "Artık ABD, dünyanın en gözde ülkesi ve umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

