Petrol fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi

Dün 107,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,72 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 107,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı yönündeki haber akışı etkili oldu.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma kararı alması halinde bunun İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirileceğini belirtti.

İsrailli yetkili, Trump'ın hafta sonu söz konusu kararı alabileceğini, İsrail yönetimi ve ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

Ayrıca, Çin ziyareti sonrası İran'a ilişkin karar vermesi beklenen Trump'ın önünde yeniden saldırı veya Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilerin çıkarılmasına ilişkin "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmak olmak üzere iki seçeneğin bulunduğu öne sürüldü.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin sürmesi, piyasalarda arz kesintilerinin uzun sürebileceğine yönelik endişeleri güçlendirerek, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Cooper, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen "İran ile yaşanan çatışma ve Afrika'daki askeri hazırlık durumu" başlıklı oturumda konuştu.

Oturumdaki açılış konuşmasında Cooper, "İran'ın boğazlar üzerinden ticareti durdurma yeteneği önemli ölçüde azaldı ancak sesleri çok yüksek ve bu tehditler, ticaret sektörü ve sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor." yorumunu yaptı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin görüşmesinden çıkan mesajlar yakından izlenirken, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini ifade etti.

İran konusunda ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda Şi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini belirtti. Trump'ın bu açıklaması da dün piyasaları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Ayrıca Trump, Şi'nin Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasında Çin'in, ABD'den daha fazla çıkarı olduğunu, bu yüzden Washington'a destek vereceklerine inandığını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 107,78 doların direnç, 106,90 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.