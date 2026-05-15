Otopark kavgasında 5 kişiyi öldüren sanığa 92 yıl hapis cezası verildi

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Cevdet D. ve İbrahim D. ile maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan maktul yakınları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cevdet D. savunmasında, olay esnasında ağabeyi Cengiz D'yi kesinlikle görmediğini öne sürerek, "Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Diğer tutuklu sanık İbrahim D. ise kimseyi öldürme amacıyla hareket etmediğini ve olay anında kendisini kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

Mütalaa açıklandı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların olayda aktif şekilde silah kullandıklarını belirtti.

Savcı, İbrahim D'nin Hüseyin Yıldız'a yakın mesafeden ateş ederek ölümüne, iki kişiyi ise yaralanmasına neden olduğunu belirterek "kasten öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Cevdet D'nin ise balkondan ve yakın mesafeden ateş ederek Adem Yıldız, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ı kasten, kardeşi Cengiz D'yi ise olası kastla öldürdüğünü belirten savcı, sanığın birden fazla kez müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca diğer 4 sanığın delil yetersizliğinden beraati yönünde görüş bildirdi.

Karar

Mahkeme heyeti, sanık Cevdet D'ye Adem Yıldız, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ı öldürmek suçundan 4 kez müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, bu cezayı her bir maktul yönünden 18'er yıla düşürdü. Sanığın, kardeşi Cengiz D'nin ölümüne "olası kastla" sebep olduğuna hükmederek müebbet hapis cezası veren mahkeme, önceki karar nedeniyle kazanılmış hak hükümlerini uygulayarak bu cezanın infazının 20 yıl üzerinden yapılmasına karar verdi. Cevdet D, toplamda 92 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık İbrahim D'ye ise Hüseyin Yıldız'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve suç aletlerinin müsaderesine hükmeden heyet, tutuksuz yargılanan Mesut Ç., Ayvaz Yakup D., Ayvaz D. ve Safinaz D. hakkında ise "kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Olayın geçmişi

Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma, av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Olayda Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanarak hastaneye kaldırılan Cengiz D., Mehmet Korkmaz ve Metin Korkmaz da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından firar eden şüpheliler Cevdet D. ve İbrahim D, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.