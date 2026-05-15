Gündem
TRT Haber 15.05.2026 13:35

Şanlıurfa'da dev uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince "zehir tacirlerine" yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlara; 85 asayiş timi ve 32 komando timinden oluşan toplam 850 jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

88 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve ilgili savcılığımızı tebrik ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
