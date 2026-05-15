Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2026 14:05

BAE'den Hürmüz Boğazı'nı baypas eden yeni boru hattı projesini hızlandırma kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hürmüz Boğazı'nı baypas eden ve 2027'de faaliyete geçmesi planlanan yeni "Batı-Doğu Boru Hattı" projesini hızlandırma kararı aldı.

BAE'den Hürmüz Boğazı'nı baypas eden yeni boru hattı projesini hızlandırma kararı

Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan şirketin yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.

Prens Al Nahyan, ADNOC'un güvenli operasyonları sürdürme ve güvenilir enerji tedarik etme kararlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Nahyan, ADNOC'un Fuceyra üzerinden ihracat kapasitesini ikiye katlayacak olan yeni Batı-Doğu Boru Hattı projesi hakkında bilgi aldı.

Halihazırda inşa aşamasında olan ve 2027'de faaliyete geçmesi beklenen hatta ilişkin Al Nahyan, ADNOC'un küresel talebi karşılamak için dünya çapında proje gerçekleştirmesi nedeniyle projenin hızlandırılması talimatını verdi.

BAE'nin Batı-Doğu Boru Hattı olarak da bilinen "Habshan–Fuceyra Boru Hattı", Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek petrol ihracatı imkanı sağlıyor.

Habshan kara tesislerinden Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı'na uzanan hat günlük 1,5-1,8 milyon varil kapasiteye sahip olduğu biliniyor. Ancak kullanılabilir kapasitenin günlük 700 bin varil olduğu değerlendiriliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ETİKETLER
BAE Hürmüz Boğazı Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
Nekbe'nin şahidi Gazzeli 85 yaşındaki kadın "ilk Nekbe'nin aynısını" yaşadıklarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü
15:14
İsrailli aşırı sağcı eli kanlı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi
15:04
İran Dışişleri Bakanı: Bazı ülkeler müzakereleri sabote ederek, ABD'yi savaşa çekmek istiyor
14:58
Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:56
Her 6 bebekten birinde besin alerjisinin bir türü görülüyor
14:52
Borsada bugünkü işlemlerin takası 20 Mayıs'ta yapılacak
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü
FOTO FOKUS
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ