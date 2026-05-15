İsrail saldırısında 3 torunu, 2 oğlu ve gelinini kaybeden Lübnanlı: Cehennemi gözlerimle gördüm

İsrail ordusunca 13 Mayıs'ta Nebatiye vilayetine bağlı Arabsalim beldesinde hedef alınan ev tamamen yıkılırken aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında evin dışında olduğu için kurtulan Ferhat, söz konusu saldırıda 2 oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti.

Ferhat, akşam saatlerinde ailesiyle evin önünde oturduklarını, namaz vakti yaklaşınca aile fertlerinin eve geçtiğini, kendisinin ise evin yanındaki fideleri sulamak için dışarı çıktığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının kısa süre sonra evlerini hedef aldığını aktaran Ferhat, büyük patlamanın ardından çocuklarını ve torunlarını enkazın arasında aramaya başladığını ifade etti.

Saldırı sırasında bisikletleriyle evin önünde oynayan iki torunundan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Ferhat, diğer torununun ise ağır yaralı olarak Beyrut’taki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaşadığı anları güçlükle anlatan Ferhat, "Patlamanın ardından ortalık tamamen karardı. Çocukları aramaya başladım. Aramızda birkaç metre vardı ama torunumu yerde görünce oyuncak sandım. Her yer simsiyah olmuştu.” dedi.

Saldırının ardından yaşadığı acının tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu dile getiren Ferhat, "Ben cehennemi gözlerimle gördüm. Cehennemin ne olduğunu duyardık ama ben onu sesiyle, görüntüsüyle yaşadım. Hala o anın etkisindeyim, konuşmakta zorlanıyorum. Allah bunu kimseye yaşatmasın. İnsan hayal edebileceğinden çok daha büyük bir acıyla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.