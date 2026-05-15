Türk Dünyası
AA 15.05.2026 15:21

Aliyev: Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatının güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ailemiz olan Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir" dedi.

Aliyev: Azerbaycan Türk Devletleri Teşkilatının güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir
İlham Aliyev, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Aliyev, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın işgalden kurtarıldıktan sonra kardeşleştiği ilk şehrin Türkistan olduğunu, kadim şehirlerin de halklar gibi kardeş olduğunu ifade etti.

TDT'nin uluslararası ağırlığının arttığını belirten Aliyev, küresel süreçlerde teşkilatın rolü ve konumunun güçlendiğini, Azerbaycan'ın da işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Aliyev, Zirve'nin konusunun çağın meydan okumaları ve önceliklerini yansıttığına işaret ederek, "Dünya, dijital gelişim ve yapay zekanın yarattığı imkanlar sayesinde yeni bir gelişim aşamasına giriyor. Türk devletleri bu süreçte ön sıralarda yer almalıdır." diye konuştu.

Aliyev, dijital gelişim alanında Türk devletleriyle işbirliğinin başarıyla devam ettiğini belirterek, Avrupa ile Asya arasında "Dijital İpek Yolu" projesinin uygulandığını, projenin parçası olan Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki Trans-Hazar Fiber Optik Kablo Hattı'nın gelecek aylarda hizmete alınmasının planlandığını aktardı.

Türk devletleriyle ulaştırma alanındaki işbirliğinin genişlediğini ifade eden Aliyev, mevcut küresel jeopolitik şartlarda Orta Koridor'un öneminin daha da arttığını, hayata geçirilmekte olan Zengezur Koridoru'nun Orta Koridor'un temel bileşenlerinden birine dönüşeceğini kaydetti.

Aliyev, "Ailemiz olan Türk dünyası, 21. yüzyılın etkili jeopolitik güç merkezlerinden birine dönüşmelidir. Azerbaycan bundan sonra da Türk Devletleri Teşkilatının güçlendirilmesi adına çabalarını esirgemeyecektir." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev Azerbaycan
