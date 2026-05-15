Dünya
AA 15.05.2026 15:41

Eski AB Temsilcisi Borrell: Uluslararası siyasette yeterince etkili değiliz

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin uluslararası siyasette yeterince etkili olmadığını, Birliğin mevcut yapısının artık dünyadaki hızlı gelişmelere yanıt veremediğini söyledi.

Belçika'daki La Premiere radyosuna konuşan Borrell, AB içinde daha ileri düzey siyasi, ekonomik ve askeri entegrasyonu savunan ülkelerin kendi çekirdek yapılarını oluşturmaları gerektiğini dile getirdi.

“Birlik içinde bir birlik inşa edilmeli.” diyen Borrell, 27 üyeli AB’nin oy birliği mekanizması nedeniyle etkili karar almakta zorlandığına işaret etti.

Oy birliğiyle hareket etmeye çalışmanın Birliği geride tuttuğunu belirten Borrell, "Gerçekten ilerlemek isteyen birkaç ülkenin daha hızlı hareket edebileceği bir yapı kurulmalı.” diye konuştu.

Borrell, mevcut AB'nin bugünün dünyası için tasarlanmadığına dikkati çekerek, "Karar alma kuralları, tarihin hızlanmasıyla uyumlu değil. Çok hızlı gelişen ve son derece önemli olaylarda hala oy birliğiyle karar almaya çalışıyoruz ve neredeyse hiçbir zaman anlaşmaya varamıyoruz." dedi.

"Yeterince etkili değiliz"

“Uluslararası siyasette yeterince etkili değiliz." değerlendirmesinde bulunan Borrell, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının “uluslararası hukuka aykırı" olduğunun altını çizdi.

Borrell, “Uluslararası hukuku ya önemsersiniz ya da önemsemezsiniz. Bu savaş, yakın bir tehdide karşılık olarak başlatılmadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da yetkilendirilmedi.” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın bu nedenle ABD’nin kendi topraklarındaki üslerini söz konusu operasyonlar için kullandırmama yönünde net tutum aldığını söyleyen Borrell, “İspanya, açık şekilde bu savaşların sürmesine imkan sağlayacak şekilde Amerikan üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceğim diyor.” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ABD İsrail ABD-İsrail-İran Savaşı
AB'de internet kullanıcılarının yaklaşık yarısı çevrim içi nefret içerikleriyle karşılaştı
