Ekonomi
TRT Haber 15.05.2026 16:15

Bakan Şimşek: Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirterek, faiz dışı bütçe dengesinin yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar lira iyileşme gösterdiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bütçe uygulamalarına ve mali disipline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe performansının hedeflenen doğrultuda ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, "Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti. Bu sayede geçen sene ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranı bu sene yüzde 82 gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılıkla mücadele ve mali disiplin vurgusu

Bakan Şimşek, uygulanan politikalarla güçlü bir mali alan oluşturulduğunu belirterek şunları kaydetti;

Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık.  Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 

