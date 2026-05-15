AA 15.05.2026 15:31

"Modem ücreti" bahanesiyle 32 milyon liralık vurguna 8 ilde operasyon

Ankara merkezli 8 ilde, ele geçirdikleri kişisel verilerle vatandaşları arayıp "internet altyapı değişikliği" yalanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin çağrı merkezi gibi hizmet veren ancak herhangi bir bayilik ilişkisi olmayan yasa dışı "panel" sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği belirlendi.

Bu kapsamda, internet altyapı değişikliği bahanesiyle "0850"li numaralarla aradıkları vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak toplam 32 milyon 168 bin 86 lira maddi menfaat temin eden 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ankara Dolandırıcılık
