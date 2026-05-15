AA 15.05.2026 17:19

Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi, 2 öğrenci ve sürücü öldü

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi, 2 öğrenci ve sürücü öldü

Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.

