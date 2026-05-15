Dünya
The Guardian 15.05.2026 17:21

Princeton'da yapay zeka depremi: 133 yıllık sınav geleneği tarihe karışıyor

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Princeton, öğrencilerin yapay zeka ve akıllı telefonlarla kopya çekmesini engellemek amacıyla 133 yıldır uyguladığı "gözetmensiz sınav" sistemine son veriyor.

ABD'deki Princeton Üniversitesi, öğrencilerin yapay zekayı kopya çekmek için kullanması üzerine tarihi bir karara imza attı. Ivy League üyesi köklü okulda, öğrencilerin talebiyle 1893 yılında hayata geçirilen ve profesörler olmadan sınav yapılmasına olanak tanıyan "onur kodu" sistemi, akademisyenlerin oylamasıyla kaldırıldı. Önümüzdeki yaz döneminden itibaren tüm yüz yüze sınavlarda artık gözetmen bulunması zorunlu olacak.

Fakülte dekanı Michael Gordin, hem öğrencilerden hem de öğretim üyelerinden bu yönde yoğun talep geldiğini belirtti. Gordin, yapay zeka ve cep telefonlarının kopya çekmeyi kolaylaştırırken, yakalanmasını ise zorlaştırdığını vurguladı.

Öğrenciler arasındaki dijital ifşa ve siber zorbalık korkusu yüzünden kopya çekenleri ihbar etme oranının düşmesi de bu kararın alınmasında etkili oldu. Yapılan anketler, öğrencilerin neredeyse yarısının bir kopya usulsüzlüğüne şahit olmasına rağmen bunu bildirmemeyi seçtiğini gösteriyor.

Yeni kurallara göre, sınav salonunda bulunacak gözetmenler öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak, yalnızca birer şahit olarak görev yapacak. Herhangi bir şüphe durumunda ise konu yine öğrencilerden oluşan onur komitesine devredilecek.

Princeton'da yaşanan bu radikal değişim, tüm dünyada eğitim kurumlarının yapay zeka çağına uyum sağlamak için verdiği büyük mücadelenin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Yapay Zeka Dijital Çağ Eğitim
Almanya Başbakanı Merz: ABD'de eğitim görmeyi ve çalışmayı iki kez düşünün
