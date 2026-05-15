Dünya
AA 15.05.2026 17:15

Almanya Başbakanı Merz: ABD'de eğitim görmeyi ve çalışmayı iki kez düşünün

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin uzun vadede daha iyi fırsatlar sunduğunu savunarak, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

Almanya Başbakanı Merz: ABD'de eğitim görmeyi ve çalışmayı iki kez düşünün

Merz, Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum." dedi.

ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var." ifadesini kullandı.

