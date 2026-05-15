Bakan Yumaklı'dan kurbanlık açıklaması: Arz problemi yok

Bakan Yumaklı, Elmadağ'da bulunan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, hayvancılık yol haritasının en önemli unsurlarından birinin hastalıklarla mücadele olduğunu bildirdi.

Türkiye çapında 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu açmaya karar verdiklerini aktaran Yumaklı, "Bunlardan 5'ini açtık. Geri kalan 3'ünü de peyderpey açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, ekiplerin, Kurban Bayramı'na kısa süre kalması nedeniyle istasyonda hayvanların sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için gece gündüz gayret ettiğini söyledi.

Büyükşehirler başta olmak üzere tüm şehirlere yapılan hayvan nakillerinin istasyonlarda denetlendiğini belirten Yumaklı, "Gelen bütün kamyonlardaki hayvanları küpelerinden genel sağlık durumlarına, evraklarına ve sertifikalarına kadar çok titiz inceleyip denetim yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz"

Yumaklı, Bakanlık bünyesindeki veteriner hekimlerin Türkiye'nin dört bir tarafında 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bunlara da çok net şekilde cevap vereyim: Herhangi şekilde kurbanlık hayvan arzında problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu, geçtiğimiz yıl sevk edilen, kesilen hayvanların yüzde 45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin, bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların yüzde 51 üzerinde. Büyükşehirlere sevkiyatlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini herhangi problem olmaksızın yerine getirmesi için Bakanlık olarak gece, gündüz çalışıyoruz."

Son günlerde lokal ve kontrolsüz yağışların meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda tedbir aldığını, vatandaşların da hatırlatma ve ikazlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından istasyondaki bir kamyonda bulunan hayvanları inceledi, "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden küpe denetimi yaptı.