Bayram trafiği akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kara yollarında Kurban Bayramı tatili süresince uygulanacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Bayram döneminde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulusal kara yolu ağında gerekli planlamaların yapıldığını belirten Uraloğlu, "En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tatil süresince kara yollarındaki trafik yoğunluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) AUS Merkezi'nden anlık izleme ve takip yapılacağını, kara yolu ağının kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen verilerin merkezden koordine edileceğini aktardı.

Zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verilecek

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını, mevcut levha ve işaretlerin de yeniden gözden geçirildiğini bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz. Kara yolu ağında yapılan kontroller kapsamında trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklikler tamamlandı. Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik, görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması gibi durumların yaşandığı kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık."

Uraloğlu, bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi.

Sürücülerin trafik kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri kullanmak ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamak hayati önem taşıyor. Sürücülerin yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü kesimlerdeki uyarı levhaları ile işaretçilere dikkat etmeleri önemli. Tatil gidiş ve dönüşlerinde aynı gün ve saatlerde oluşan yoğunluk bazı güzergahlarda trafik yükünü artırıyor. Vatandaşlar yol durumundaki anlık değişiklikleri KGM'nin resmi internet sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünden takip edebilecek."