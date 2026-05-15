İsrailli aşırı sağcı eli kanlı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Smotrich, İsrail ordusunun 1967’de Doğu Kudüs'ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı.

Smotrich konuşmasında, "A, B ve C bölgelerini birbirinden ayıran çizgileri nihayet silmenin vakti geldi. İsrail topraklarının tamamı bizedir. Bu hafta kabineye bu konuda detaylı bir plan sundum ve Başbakan'a (Binyamin Netanyahu) bu planı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Smotirch, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da son üç yılda 100'den fazla yasa dışı yerleşim yeri ve 60 bin kaçak konutun inşasını onayladıklarını söyledi.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, pazartesi Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini duyurarak "Başbakan'a, Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Limor Son Har-Melech, 10 Mayıs'ta Oslo Anlaşması'nın iptali için yasa tasarısı sunmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle tasarının görüşülmesi ertelenmişti.

Oslo anlaşmaları

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington’da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesini, önce geçici Filistin Yönetimi’nin kurulması ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması hedeflenmişti.

Birincisini takiben, 28 Eylül 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.