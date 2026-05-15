ABD'nin, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'yu yargılamaya hazırlandığı iddia edildi

CBS News'ün konuya yakın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, 94 yaşındaki Castro'yu 1996'daki uçak düşürme olayıyla bağlantılı yargılamak üzere adım attı.

ABD'li yetkili, hazırlanan iddianamenin, Küba yönetimine muhalif, sürgündeki kişilerin Florida'da kurduğu "Brothers to the Rescue" adlı sivil toplum kuruluşuna ait uçakların 1996'da düşürülmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Yetkili, Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını ve bunun öncelikle büyük jürinin onayına sunulması gerektiğini dile getirdi.

Küba devriminin mimarları arasında yer alan Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun 2008'de sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmasının ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş ve 2018'de görevini Miguel Diaz-Canel'e devretmişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

Son zamanlarda Küba üzerindeki baskısını giderek artıran ABD'de Başkan Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.