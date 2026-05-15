İHA 15.05.2026 10:34

Sahte e-Devlet siteleriyle 1,5 milyar lira dolandırmışlar

Samsun merkezli 6 ilde, sahte e-Devlet ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince siber suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekipler, TOKİ tarafından duyurulan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini suistimal ederek haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, zanlıların yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış GSM hatlarını kullandıkları ve e-Devlet sisteminin başvuru ekranını birebir kopyalayarak sahte internet siteleri oluşturdukları belirlendi.

Şüphelilerin, bu sitelere giriş yapan mağdurlardan "başvuru bedeli", "teminat ücreti" ve "sigorta işlemi" adı altında kendi belirledikleri IBAN numaralarına para transferi sağladıkları tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların banka ve kripto para hesaplarında yaptıkları incelemede yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu kapsamda 12 Mayıs'ta Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Şanlıurfa ve Aydın'da bulunan 2 kişi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun Adliyesi'ne ifade verdi. Şanlıurfa'daki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Aydın'daki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2'si kadın 7 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

