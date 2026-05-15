Ekonomi
AA 15.05.2026 10:16

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 601 bin 250 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mart 2025'te 15 milyon 320 bin 850 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta yüzde 1,8 artışla 15 milyon 601 bin 250 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, şubata göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

