Belçika heyeti Türkiye’de: Bir ziyaretten çok daha fazlası

Son yıllarda özellikle savunma sanayiiyle Avrupalı ülkelerin dikkatini daha da üzerine çeken Türkiye önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Belçika Kraliçesi Mathilde’nin liderlik ettiği heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, bölge hükümet başkanları ve çok sayıda üst düzey kurum/şirket yöneticisi de yer aldı.

Heyetin ziyaret ettiği yerler arasında BAYKAR ve Sedef Tersanesi gibi noktaların olması elbette ‘Savunma sanayiinde yeni bir iş birliği mi?’ sorusunu beraberinde getirdi.

Savunma Sanayii Uzmanı Ahmet Alemdar ile hem bu sorunun hem de Türkiye-Belçika arasındaki savunma iş birliklerinin bu ziyaretten sonra nereye evrilebileceğinin yanıtını konuştuk.

Görüşmelerin odağında Türk savunma sanayii var

Alemdar önemli bir detaya dikkat çekiyor. Yaklaşık 400’ün üzerinde katılımcı olan Belçikalı heyet içerisindeki 100’e yakın ismin savunma, havacılık ve uzay sistemlerinde yetkin kişiler olduğunu belirtiyor.

“Bu da asıl odağın Türkiye’nin savunma ve güvenlik ekosistemi ile daha güçlü bir bağ kurabilmek olduğunu gösteriyor.” diyor Alemdar. Baykar ve Sedef Tersanesi gibi yerlerin ziyaret edilmesine de değiniyor. Türkiye’nin imkan ve kabiliyetlerinin övüldüğü açıklamaların, Belçika iç kamuoyuna da mesaj olduğunu belirtiyor.

Heyetteki kritik isimlerin Türkiye’deki muhataplarıyla ‘potansiyel ve mevcut iş birlikleri üzerine diyaloglar’ gerçekleştirdiğini de ekliyor Alemdar. Bu görüşmelerde potansiyel ortak proje konularının ele alındığını, bunların kısa süre sonra şekilleneceğini ve ardından somut adımlar göreceğimizi vurguluyor.

[Belçika heyetinin duraklarından biri de savaş gemisi inşa edebilen tersaneler oldu.]

Belçika Türkiye’den hangi savunma sanayii ürünlerini alabilir?

Ahmet Alemdar bu soruya yanıt verirken Ukrayna-Rusya savaşını anımsatıyor. “Bu savaşta bilhassa tedarik zincirinin önemi ortaya çıktı. İran-ABD-İsrail savaşındaysa sahip olduğunuz sistemlerin sahada sizi ne kadar koruyacağı konusu öndeydi.” diyor.

Belçika’nın bu iki savaştan da dersler çıkardığını belirtiyor Alemdar ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Avrupa'da hali hazırda Türkiye'nin birçok sistemi kullanılıyor… Radar, elektronik harp çözümleri, karar araçları, SİHA’lar, obüsler, gemi modernizasyonu gibi çeşitli başlıklar sayabiliriz. Baykar ve İtalyan Leonardo arasındaki ortak girişim Avrupa’da yankı uyandırdı. Türk firmalara yaklaşım değişti.

Belçikalı heyetin de benzer şekilde savunma ve güvenlik ekseninde Türkiye ile yapıcı, tamamlayıcı ilişkiler geliştirme arayışı var. Türk savunma sanayii şirketleriyle, Belçikalı firmalar arasında 6 stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını da biliyoruz. İstihdama da katkı sağlayacak ortak girişimlerin Belçika’da hayata geçirilmesi seçeneklerden biri. Ki Türkiye ile ilişkilerini bilhassa savunma sanayinde geliştirmek onların da faydasına olacak.

Kraliçe ve beraberindekiler Türkiye'den edinebileceği yeni sistemler ya da birlikte geliştirilebilecek ortak projelere odaklanmış durumda. Ankara’dan yeni tedarikler de mümkün olabilir ki burada akla ilk gelen insansız sistemler oluyor.

Ayrıca yine sahada kullanım oranı yüksek olan sistemlerde ya da mühimmatlarda da iş birliği bekliyorum. Gelecekte ise birlikte geliştirilen projelerin üçüncü ülkelere ihracatı noktasında adımlar bizi şaşırtmaz. Türkiye ve Belçika’nın çok ciddi bir potansiyeli var. Umarım süreç doğru yönetilir ve Ankara-Brüksel hattından güzel haberler duyabiliriz.”