Dünya
AA 14.05.2026 12:45

İsrail, provokatif “bayrak yürüyüşü” öncesi Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de iş yerlerini kapattı

İsrail makamlarının, provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan iş yerlerini kapattığı duyuruldu.

İsrail, provokatif “bayrak yürüyüşü” öncesi Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de iş yerlerini kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Eski Şehir ve çevresindeki tüccarlara, iş yerlerini yerel saatle 12.00 itibarıyla kapatmaları talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kapatma ve baskı uygulamalarının, İsraillilerin başlattığı provokatif "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudiler sabah saatlerinde, söz konusu yürüyüş öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde, baskıncı grubun yüksek sesle dualar okuduğu, Aksa'nın doğu bölgesinde dini ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün işgalinin 59. yılı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif "bayrak yürüyüşü" için geniş katılım sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bugün düzenlenmesi beklenen provokatif yürüyüşe 50 bin İsraillinin katılması bekleniyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl yürüyüş ve çeşitli eylemler düzenliyor.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

İsrail Kudüs
