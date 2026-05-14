Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2026 13:39

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 744'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 744'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 744'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 24 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Küba: ABD ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Hindistan bayraklı bir gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
15:22
İran devlet televizyonu: Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden beri 30'dan fazla gemi geçiş yaptı
15:03
Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolar oldu
14:25
Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
14:30
Tokayev: Türkiye, büyük başarılar elde etti
Dünyanın en büyük yaban hayatı geçidinde çalışmalar sürüyor
Dünyanın en büyük yaban hayatı geçidinde çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ