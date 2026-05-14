Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.05.2026 13:14

Rize-Artvin Havalimanı 4 yılda 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi

Rize-Artvin Havalimanı, hizmete açıldığı 14 Mayıs 202'den bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

Rize-Artvin Havalimanı 4 yılda 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu havalimanının açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Havalimanının deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den bu yana bölgeye önemli katkı sağladığını belirten Uraloğlu, "Havalimanımız, açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet vererek Rize ve Artvin'in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırladı. Havalimanımız, çay bardağı temalı hava trafik kontrol kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biridir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen 2'nci, dünyanın da 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Havalimanının, sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge insanına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğuna da dikkati çeken Uraloğlu, "2026'nın ilk 4 ayında Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 392 bin 466'ya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"29 bini aşkın uçuşu başarıyla yönettik"

Uraloğlu, Rize'nin Pazar ilçesinde, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğuna işaret ederek, "2026'nın ocak-nisan döneminde havalimanımızda gerçekleşen toplam uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 bin 810'a ulaştı. Son 4 yılda ise 29 bini aşkın uçuşu başarıyla yönettik." bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Rize Artvin Hava Yolu
Sıradaki Haber
Türkiye'nin mavi yemiş üretimi ve ihracatı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
COP31 Türkiye için denizlerde işbirliği ve sıfır karbon fırsatı sunuyor
13:40
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 744'e yükseldi
13:41
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz
13:33
Hatalı park tartışmasında görüntü alan kişiye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:21
101 yıl hapisle aranan firari yakalandı
13:10
Siber suç ve suçlu takibinde Jandarma'nın siber devriyesi aktif rol alıyor
Türkiye ile Kazakistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ