Türkiye'nin mavi yemiş üretimi ve ihracatı artıyor

Saksılarda topraksız tarım yöntemiyle üretilen mavi yemişin popülerliği her geçen gün artıyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan meyve, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. Meyveye olan talebin artması, üretim alanlarının da gelişmesini sağlıyor.

Geçen yıl Türkiye genelinde 11 bin 414 dekar alanda yetiştirilen 6 bin 150 ton mavi yemişin 3 bin 162 tonu Antalya'da üretildi.

Kentte bu yıl da mavi yemiş alanlarında hasat süreci başladı. Özenle toplanan meyveler, boyutlarına göre paketlenip yurt içine ve dışına gönderiliyor. Her geçen yıl üretim alanlarının genişlemesi ve üretimin artması, ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den 2024'te yapılan 3 milyon 643 bin dolarlık ihracat, geçen yıl yaklaşık yüzde 15 artarak 4 milyon 188 bin dolara ulaştı.