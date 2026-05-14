MSB: TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuş, engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 29 bin 194'e ulaşmıştır."

Tuğamiral Aktürk, 5-9 Mayıs arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, fuar kapsamında 20 ikili görüşme yaptığını, iki ülke ile askeri ve savunma işbirliği anlaşmaları imzaladığını hatırlattı.

EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden katılım

TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 20 Nisan-21 Mayıs arasındaki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na milli unsurların yanı sıra, 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personelin katıldığını aktardı.

Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tatbikat kapsamında, Kartal ordugah bölgesinde 'Hava Hücum Harekatı ve Karma Birlik Geçit Açma Eğitimleri', katılımcı ülke bayrakları ve Türk bayrağımız ile EFES-2026 flamasının yer aldığı 'Bayrak Atlayışı Faaliyeti' icra edilmiştir. Aralarında 'Panter' obüsü, 'Karaok' tanksavar silahı, 'Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç' ile 'Karayel Karinalı Bot'un da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı'nda ilk kez kullanılmaktadır. Seçkin Gözlemci Günü'nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği 'Savunma Sanayi Sergisi' açılması planlanmaktadır. 16 Mayıs'ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir'de açılacak ve savunma sanayi firmalarımızın yer alacağı sergide 'EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri' konulu üniversiteler arası proje yarışması kapsamında seçilen çalışmalar da yer alacaktır. Ayrıca tatbikatta, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından 21 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapılacaktır."

"Muhtelif miktarda Akıncı İHA envantere alındı"

Tuğamiral Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Akıncı İHA muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. 12 Mayıs'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde, Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ile savunma sanayi firmaları ve üniversitelerden 300 temsilcinin katılımıyla, 'İnsansız Sualtı Araçları Çalıştayı' icra edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadelenin başlangıcının 107'nci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutladıklarını belirten Aktürk, "Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Aktürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 30 gemi ile 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve gemilerin ziyarete açılacağını bildiren Aktürk, "16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Yine 19-21 Mayıs tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığımızca Kosova'da konserler düzenlenecektir." diye konuştu.

"Son gelişmeler, işbirliğini önemli hale getirmektedir"

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasına başvuruların 25 Mayıs'a kadar yapılabileceğini hatırlatarak, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak sevgisi ve kahraman Mehmetçiğimize duydukları güveni eserleriyle yansıtacakları yarışmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından, basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretiyle ilgili soruyo MSB'den şu cevap verildi:

"Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir.

Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkânları ele alınmıştır.

Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir."

Deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışması

Deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıyla ilgili soruya cevaben şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir.

Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.

Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

