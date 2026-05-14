İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı

İspanya'nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde, şehir estetiğini korumaya yönelik dikkat çeken bir karar alındı.

Yerel yönetim tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte balkon kullanımına ilişkin kurallar sıkılaştırıldı.

“Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişiklikle, sokaktan görülecek şekilde balkonlara çamaşır asılması tamamen yasaklandı.

Görüntü kirliliği oluşturabilecek pek çok şeyi kapsıyor

Yeni düzenleme yalnızca kıyafetleri değil, balkonlarda görüntü kirliliği oluşturabilecek birçok eşyayı da kapsıyor. Buna göre şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkon ve cephelerde bulundurulması da yasaklandı.

Kademeli ceza sistemi

The Local Spain’de yer alan habere göre yönetmelikte, ihlalin derecesine göre kademeli bir ceza sistemi uygulanacağı belirtildi:

Hafif ihlaller: Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması: 151 ila 750 euro

Ciddi ihlaller: Ana cephelere kalıcı çamaşır askıları kurulması veya görünür teknik ekipmanlar: 751 ila 1.500 euro

Turistik görünümü koruma amacı

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin gerekçesinin vatandaşlardan gelen şikayetler ve şehrin turistik görünümünü koruma isteği olduğunu söyledi.

Yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre tanındı.

Süre sonunda kurallara uymayanlara kesinlikle ceza uygulanacağı bildirildi.