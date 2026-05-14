Çin'den ABD'ye "Tayvan" mesajı: Çatışabiliriz

Xinhua'nın haberine göre, Trump ile başkent Pekin'de bir araya gelen Şi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin, iki ülke arasındaki "en büyük ortak payda" olduğunu ifade etti.

Tayvan meselesinin ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Şi, Trump'a Tayvan konusunun iyi yönetilmesi halinde ilişkilerin istikrarını koruyacağını, aksi takdirde iki ülke arasında "çatışmalar yaşanabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye" atacağını söyledi.

Tayvan meselesi

ABD Başkanı Trump, Pekin'e gelişinden önce yaptığı açıklamada, Şi ile görüşmesinde Tayvan'a silah satışını gündeme getireceğini belirtmişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarını "egemenlik ihlali" olarak niteleyerek tepki gösteriyor. Trump yönetimi, geçen yılın sonunda Ada'ya yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.